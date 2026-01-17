Орбан назвал отказ от финансовой помощи Украине в числе пунктов своей программы

Премьер-министр Венгрии отметил неучастие республики в военном конфликте

БУДАПЕШТ, 17 января. /ТАСС/. Неучастие в военном конфликте на Украине и отказ от финансовой поддержки Киева входят в число главных пунктов программы нынешнего правительства Венгрии в преддверии намеченных на 12 апреля парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Мишкольце.

Излагая планы на будущее, глава правительства назвал четыре главных условия успешной работы в предстоящие годы. "Сохранить семейные основы общества, развивать экономику, основанную на труде, не отдавать деньги украинцам и не начинать войну", - перечислил премьер. Он подчеркнул, что в случае победы на выборах будет следовать именно таким политическим курсом.

Нынешняя встреча активистов ФИДЕС с участием Орбана и членов его правительства стала уже не первой. В минувшем году подобные мероприятия проводились в других венгерских городах и будут продолжаться. Правительство и ФИДЕС называют их "антивоенными митингами", подчеркивая, что на предстоящих 12 апреля парламентских выборах "будет решаться вопрос о войне и мире".

Орбан и его команда заявляют, что если они останутся у власти, то не позволят лидерам Евросоюза втянуть Венгрию в конфликт на Украине и не будут финансировать соседнюю страну за счет своего бюджета. По их мнению, оппозиционная партия "Тиса", напротив, будет готова во всем следовать политике Брюсселя и начнет оказывать военную помощь Киеву.