Милей: Трамп предложил Аргентине войти в состав основателей "Совета мира" в Газе

Президент США отметил, что "Совет мира", который будет управлять сектором Газа, сформирован

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил Аргентину войти в состав сооснователей "Совета мира" в секторе Газа. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Хавьер Милей.

"Для меня было честью получить сегодня ночью приглашение для того, чтобы Аргентина вошла в качестве члена - основателя в Совет мира, созданный президентом Трампом для продвижения прочного мира в охваченных конфликтами регионах, начиная с сектора Газа", - написал он в X.

Ранее Трамп сообщил, что "Совет мира", который будет управлять сектором Газа, сформирован, пояснив, что состав управляющего органа "будет вскоре озвучен".

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.