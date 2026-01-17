Al Jazeera: двое сирийских военных погибли при атаке запущенных курдами дронов

Беспилотники нанесли удары по позициям войск в районе Дебси-Афнан на западном берегу реки Евфрат, сообщили вооруженные силы переходного правительства Сирии

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере двое военнослужащих сирийской армии погибли при атаке беспилотников, запущенных боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Турцией террористической - прим. ТАСС). Об этом говорится в коммюнике вооруженных сил переходного правительства Сирии, переданном телеканалом Al Jazeera.

"Летательные аппараты нанесли удары по позициям наших войск в районе Дебси-Афнан на западном берегу реки Евфрат, погибли два бойца", - указывается в тексте.

Ранее сирийское командование обвинило РПК в срыве соглашения о прекращении огня и отводе вооруженных формирований из района Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, которое было заключено властями с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

СДС в свою очередь расценила начавшееся в субботу продвижение правительственных сил к городу Табка, где находится Евфратская ГЭС, как "нарушение двусторонних договоренностей, достигнутых при содействии международных посредников".

Телеканал Syria TV сообщил, что сирийская армия начала также в субботу военную операцию против курдов к востоку от Ракки - административного центра одноименной провинции. По сведениям телеканала, войска наступают из города Маадан на форпосты СДС в Ратлу и Ганем-эль-Али.