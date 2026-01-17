Al-Ikhbariya: сирийская армия взяла под контроль два курдских месторождения в Ракке

Речь идет о месторождениях Сафьян и Эс-Савра, расположенных в окрестностях города Табка

ТУНИС, 17 января. /ТАСС/. Сирийская армия установила контроль над двумя месторождениями в провинции Ракка на севере Сирии, которые находились под управлением курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщило телеканалу Al-Ikhbariya оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии.

Согласно заявлению, речь идет о месторождениях Сафьян и Эс-Савра, расположенных в окрестностях города Табка.

В первой половине дня вооруженные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования СДС. Заняв населенный пункт Дебси-Афнан на западном берегу реки Евфрат, они выдвинулись в направлении города Табка.