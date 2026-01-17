"Страна": Дания не сможет потребовать от Украины отправить войска в Гренландию

Среди всех стран, с которыми Владимир Зеленский заключил подобные соглашения, лишь Великобритания вписала в договор пункт о военной поддержке со стороны Украины при возникновении такой необходимости. указывает издание

Редакция сайта ТАСС

Гренландия © Leon Neal/ Getty Images

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Договор о сотрудничестве в сфере безопасности не позволяет Дании потребовать от Киева отправить его войска на защиту Гренландии. Об этом пишет украинское издание "Страна".

По его данным, на фоне ситуации вокруг Гренландии в сети появились рассуждения о том, отправятся ли ВСУ на помощь Дании с учетом заключенного в феврале 2024 года соглашения между Киевом и Копенгагеном. Как поясняет издание, в самом документе нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. Почти на 90% соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной, а со стороны Киева в документе прописаны лишь обязательства по продолжению реформ в сфере государственного управления и борьбы с коррупцией.

В этой связи, резюмирует "Страна", у Копенгагена нет никаких оснований требовать от Киева военной помощи. Отмечается, что среди всех стран, с которыми Владимир Зеленский заключил подобные соглашения, лишь Великобритания вписала в договор пункт о военной поддержке со стороны Украины при возникновении такой необходимости. И хотя отправка ВСУ не носит обязательного характера, Лондон имеет право, если захочет, запросить военную поддержку Киева, ссылаясь на соответствующий пункт соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США, и не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта прошлого года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.