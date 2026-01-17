Медведчук: блэкаут в Киеве отразится на боеспособности ВСУ

Киев, Украина © Maxym Marusenko/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Аварийные отключения света в Киеве напрямую влияют на боеспособность Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос о том, как блэкаут в украинской столице и перебои в других регионах повлияют на способность Украины вести боевые действия, он обратил внимание, что в то время как жители прифронтовых регионов уже страдали от войны, "Киев раньше жил спокойной мирной жизнью", а многие киевляне и жители западной части страны "наживались на этом, поднимая беженцам плату за аренду жилья".

"Теперь им самим придется снимать квартиры, жить, где придется, или бороться за выживание в холодных домах. Но следует помнить, что те, кто сегодня страдает, мерзнет, сидит без света, и те, кто наживается на войне, - это разные люди. У последних все в порядке, их такая ситуация вполне устраивает. И они делают свое черное дело, наживаясь на горе и смертях украинцев, - указал Медведчук. - И это не должно остаться безнаказанным. Боевые действия идут не для того, чтобы заморозить простых людей, а для того, чтобы истребить преступников, наживающихся на войне. Безусловно, все это напрямую отражается на боеспособности ВСУ".

При этом Медведчук заметил, что сегодня Владимир Зеленский больше занят противостоянием с мэром Киева Виталием Кличко, чем адекватной оценкой ситуации в стране и заботой о собственных гражданах.

"Кровавый клоун не скупится на обвинения, хотя он все сделал для того, чтобы киевляне сегодня страдали, - отметил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". - Западные эксперты предупреждали Зеленского о блэкауте в столице и в стране в целом. Однако возможность распилить западную помощь омрачила разум его преступной банды".

По словам Медведчука, в то время как масса коррупционеров из преступной банды Зеленского "находятся в теплых странах, и им не угрожает ни холод, ни голод, ни обстрелы", киевляне "действительно жутко страдают, и это радикально меняет общую картину".

О блэкауте в украинской столице

В Киеве пятые сутки подряд действуют аварийные отключения света, которые в местных СМИ уже назвали блэкаутом. В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно действуют многочасовые отключения света. На этом фоне супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве.

9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением. Как ранее сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.