Китайские военные отследили проход эсминца США через Тайваньский пролив

Представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа сообщил, что бойцы КНР пребывают "в состоянии повышенной готовности"

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 17 января. /ТАСС/. Военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проконтролировали транзит американского эсминца John Finn с управляемыми ракетами в Тайваньском проливе. Об этом сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа, заявление которого опубликовано в соцсети WeChat.

Вместе с эсминцем через пролив прошло океанографическое исследовательское судно США Mary Sears. Как заявил Сюй Чэнхуа, командование развернуло военно-морские и воздушные силы для мониторинга и отслеживания перемещений американских эсминца и судна.

Он добавил, что китайские военные пребывают "в состоянии повышенной готовности для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.