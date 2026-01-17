Китайские военные отследили проход эсминца США через Тайваньский пролив
ШАНХАЙ, 17 января. /ТАСС/. Военные Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проконтролировали транзит американского эсминца John Finn с управляемыми ракетами в Тайваньском проливе. Об этом сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Сюй Чэнхуа, заявление которого опубликовано в соцсети WeChat.
Вместе с эсминцем через пролив прошло океанографическое исследовательское судно США Mary Sears. Как заявил Сюй Чэнхуа, командование развернуло военно-морские и воздушные силы для мониторинга и отслеживания перемещений американских эсминца и судна.
Он добавил, что китайские военные пребывают "в состоянии повышенной готовности для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также регионального мира и стабильности".
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.