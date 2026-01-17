Орбан заявил, что Западная Европа готовится к войне с Россией

Премьер-министр Венгрии отметил, что в последнее время заседания лидеров ЕС "превратились в военные советы", на которых обсуждается вопрос о том, "как победить Россию"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 17 января. /ТАСС/. Западная Европа намерена поддерживать Украину в конфликте с Россией и сама готовится к войне, которая может оказаться новой мировой войной. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что его правительство против реализации этих планов.

"В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне", - сказал Орбан на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Мишкольце, которая транслировалась национальными телеканалами. В подтверждение этого он отметил, что в последнее время заседания лидеров Евросоюза "превратились в военные советы", на которых обсуждается вопрос о том, "как победить Россию".

Одновременно в Брюсселе рассматриваются способы компенсации огромных расходов на поддержку Украины. С 2022 года страны Запада уже предоставили Украине более €193 млрд, а теперь ЕС намерен выделить ей в 2026-2027 годах беспроцентный "военный кредит" на €90 млрд и ассигновать за 10 лет еще $800 млрд на восстановление. Еврокомиссия утверждает, что эти деньги можно будет вернуть за счет репараций, полученных от России, и экспроприации замороженных российских активов.

Орбан напомнил, что США отказались от дальнейшей финансовой поддержки Украины и поэтому лидеры ЕС хотят взвалить это на плечи европейских граждан. По его словам, "у самого Евросоюза на это нет денег" и отдавать взятые сейчас коммерческие займы придется следующим поколениям. "Когда срок действия кредитного соглашения истечет, украинцы не смогут погасить кредит, и тогда банкиры заберут деньги у европейцев", - предупредил глава правительства.

Он подчеркнул, что такая политика Брюсселя "разрушает Европу", а кроме того, создает угрозу новой мировой войны. Напомнив о политической ситуации на континенте накануне Первой и Второй мировых войн, Орбан заявил, что в настоящий момент "война совсем рядом". "Она стучится в дверь главным образом потому, что само физическое пространство войны находится в соседней стране", - пояснил премьер.

Орбан заверил, что в случае победы возглавляемой им партии ФИДЕС на парламентских выборах 12 апреля его правительство сделает все для того, чтобы не допустить подобного развития событий. Он подтвердил, что не поддержит планы лидеров ЕС в отношении Украины и не допустит, чтобы Венгрию втянули в продолжающийся там вооруженный конфликт. "Думаю, что можно построить наши международные отношения таким образом, чтобы Венгрия смогла остаться в стороне от войны", - сказал глава правительства.