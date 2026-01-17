Лидер АдГ обвинил США в применении "методов Дикого Запада" в Венесуэле

Тино Хрупалла также подверг критике стремление Соединенных Штатов взять под свой контроль Гренландию

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла подверг критике действия США в Венесуэле и похищение ими президента страны Николаса Мадуро.

"Такие методы Дикого Запада я отвергаю", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag. "Недопустимо похищение главы государства, даже если он нам не нравится", - подчеркнул Хрупалла. По его словам, вмешательство Вашингтона нельзя поддерживать, так как "оно не в духе мирового порядка".

Хрупалла также подверг критике стремление США взять под свой контроль Гренландию. "Эту имперскую политику следует критически оценивать", - сказал он, призвав европейцев яснее формулировать свои интересы в области безопасности. "Снова стало очевидно, что и среди стран НАТО могут быть разные интересы. Тут нужно попытаться прояснить вещи путем диалога и дипломатии", - считает сопредседатель АдГ. Он выразил недоумение по поводу отправки в Гренландию немецких военнослужащих, поскольку, по его оценке, это "ослабляет западный военный альянс и ставит его под сомнение".

Лидер АдГ также предостерег от вмешательства в ситуацию в Иране. "Это прерогатива иранцев - выбирать себе правительство", - подчеркнул он, указав на то, что обострение ситуации приведет не только к многочисленным жертвам, но и спровоцирует новые волны беженцев, которые направятся в Европу.