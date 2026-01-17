В Италии арестовали судно с металлом за якобы нарушение антироссийских санкций

Судно под флагом небольшого островного государства из Океании с грузом более 33 тыс. тонн черных металлов предположительно с 13 по 16 ноября 2025 года находилось в порту Новороссийска

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Судно с грузом металла, предположительно, пришедшее из России, арестовано в южном итальянском порту Бриндизи. Видео, на котором сотрудники финансовой гвардии и таможни поднимаются на борт судна, арестованного в соответствии с мерами, предусмотренными в случаях нарушения выведенных ЕС санкций в отношении России, приводит агентство ANSA.

Судно под флагом небольшого островного государства из Океании с грузом более 33 тыс. тонн черных металлов якобы с 13 по 16 ноября 2025 года находилось в порту Новороссийска, внесенном в санкционный список, выполняя запрещенные погрузочно-разгрузочные работы, говорится в заявлении прокуратуры.

Как отмечается, прокуратура Бриндизи проводит расследование в отношении четырех человек - импортера, судовладельца и двух членов экипажа. Все они обвиняются в нарушении ограничительных мер, введенных Европейским союзом. Их национальность не указывается. Они также подозреваются в попытке скрыть маршрутный лист путем отключения системы самоидентификации судов, "предположительно, с целью обхода геолокации и препятствования инспекционной деятельности компетентных органов".