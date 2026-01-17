Медведчук: Ермак повязан с Зеленским в коррупционных схемах

Информация о возвращении влияния экс-главы офиса Владимира Зеленского и о том, что киевский режим тем самым игнорирует предупреждения США, есть в СМИ, но ничем не подтверждается, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Владимира Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака тесно связывают общие коррупционные схемы. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"С Ермаком его (Владимира Зеленского - прим. ТАСС) тесно связывают общие коррупционные связи и "особые личностные отношения". Во всем остальном вряд ли клоун будет шутить с американцами, которым известно все, что происходит в стране", - сказал Медведчук.

По его словам, информация о возвращении влияния Ермака и о том, что киевский режим тем самым игнорирует предупреждения США, есть в СМИ, но ничем не подтверждается. "Ермак - это составляющая коррупции, она никуда не уходила от власти Зеленского, - подчеркнул политик. - Смысл этой власти в коррупции, несмотря на кровь и страдания украинского народа".

"Могут ли США препятствовать украинской коррупции? А зачем это им? Американцам достаточно провести аудит своей помощи, что ранее обещал [президент США] Дональд Трамп, и захлопнуть лавочку, - обратил внимание собеседник агентства. - Но они этого не делают, коррупционерами легче управлять, Зеленский уже отдал Вашингтону ресурсы страны, теперь отдает власть".

Полный текст интервью будет опубликован позднее.