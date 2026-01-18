В Португалии началось голосование на президентских выборах

На высший государственный пост претендуют 11 кандидатов

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в Португалии. На высший государственный пост претендуют 11 кандидатов (10 мужчин и 1 женщина).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 19:00 (22:00 мск). Как ожидается, предварительные результаты голосования объявят уже ночью. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 8 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь претендовать на должность, поскольку, согласно местному законодательству, не допускается переизбрание на три срока подряд.

Опросы в преддверии выборов указывали на то, что ни один из кандидатов не сможет получить в первом туре более 50% голосов. В таком случае пройдет второй тур, в котором примут участие только два претендента на пост, получившие наибольшую поддержку избирателей. В последний раз такое случалось в 1986 году.