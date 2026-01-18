В Португалии явка на президентских выборах к середине дня превысила 21%

На пост претендует рекордное число кандидатов

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Явка на проходящих в Португалии президентских выборах на 12:00 по местному времени (15:00 мск) составила 21,18%. Об этом сообщило министерство внутренней администрации страны.

На выборах главы государства в 2021 году явка к середине дня превысила 17%. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 19:00 (22:00 мск). На высший государственный пост претендует рекордное число кандидатов - 11 (10 мужчин и 1 женщина). Предварительные итоги голосования будут объявлены вскоре после закрытия участков.

Президент Португалии избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на пять лет. Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь претендовать на должность, поскольку, согласно местному законодательству, не допускается переизбрание на три срока подряд.

Если ни один из кандидатов по итогам волеизъявления не сумеет получить более 50% голосов, 8 февраля Португалию ждет второй тур выборов, в котором примут участие только два претендента на пост, получившие наибольшую поддержку избирателей.