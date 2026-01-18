Al Hadath: силы Ирака на границе с Сирией привели в состояние повышенной готовности

По данным телеканала, военных подкреплений на границе с республикой нет

РАБАТ, 18 января. /ТАСС/. Подразделения иракских сил, дислоцированные на границе с Сирией, приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с обстановкой, складывающейся в регионе, который прилегает к территории Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным его источников в иракских структурах безопасности, "силы на границе с Сирией находятся в состоянии повышенной боеготовности". Те же источники указали, что "в настоящий момент военных подкреплений на границе с Сирией нет".

Как отметил Al Hadath, иракская сторона крайне обеспокоена положением в тюрьмах, где содержатся сторонники и бывшие боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), расположенных вблизи границ с Ираком. Эти пенитенциарные учреждения до последнего времени находились под контролем курдского альянса "Силы демократической Сирии".