Al Hadath: в Ракку на северо-востоке Сирии вошли правительственные войска

Военным также удалось установить контроль над стратегической автотрассой Алеппо - Ракка - Дейр-эз-Зор, передает телеканал

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ghaith Alsayed

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Передовые части сирийской армии вошли в центральные районы города Ракка - административного центра одноименной провинции, который расположен на берегу реки Евфрат в 520 км к северо-востоку от Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на сирийского военного представителя.

По его информации, войскам ранее удалось установить контроль над стратегической автотрассой Алеппо - Ракка - Дейр-эз-Зор, которая связывает северные провинции страны.

Начавшееся в субботу стремительное наступление вооруженных сил сирийского переходного правительства поддержали ополченцы местных арабских племен, которые захватили в части районов штабы и казармы курдских формирований "Силы демократической Сирии". Шейхи племен северо-восточного региона Эль-Джазира объявили о переходе на сторону законных властей.