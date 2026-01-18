Филиппо призвал возобновить переговоры с Россией

Лидер французской партии "Патриоты" также предложил снять санкции с РФ и возобновить торговлю с ней

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо © AP Photo/ Adrienne Surprenant

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Европу прекратить пытаться вести войну с Россией и возобновить переговоры.

"Давайте прекратим всеобщую паранойю, будем снова вести диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней. Давайте прекратим попытки вести войну с Россией на Украине", - написал он в X.

По мнению Филиппо, каждая европейская страна должна "восстановить собственную независимость и защищать свои национальные интересы", а действия ЕС ведут лишь от одного кризиса к другому.