Латвия и Литва поддержали заявление стран НАТО из-за угроз Трампа Гренландии

Власти республик сообщили об этом в X

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Власти Латвии и Литвы поддержали совместное заявление восьми стран НАТО по поводу угроз президента США Дональда Трампа ввести против них новые торговые пошлины из-за Гренландии.

"Латвия поддерживает это заявление", - написала в X премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Аналогичный пост в X опубликовал и президент Литвы Гитанас Науседа.

Ранее пресс-служба правительства ФРГ распространила совместное заявление Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции, в котором эти страны выразили "полную солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии" и подчеркнули, что угрозы Трампа "подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации". В тексте отмечалось, что обеспечение безопасности в Арктике является общей задачей НАТО, а учения Arctic Endurance ("Арктическая выносливость"), которые координирует Дания, якобы не представляют ни для кого угрозы.

17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.