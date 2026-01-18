Глава МИД ФРГ усомнился в ратификации торгового соглашения ЕС-США

Йоханн Вадефуль отметил, что в случае, если Соединенные Штаты введут с 1 февраля дополнительные пошлины, "последует европейский ответ"

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выразил сомнение в том, что Европарламент ратифицирует торговое соглашение Евросоюза с Соединенными Штатами в свете угроз президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из ряда европейских стран из-за Гренландии.

"Я не думаю, что в нынешней ситуации соглашение возможно", - сказал глава МИД в интервью телеканалу ARD. Он отметил, что в случае, если США действительно введут с 1 февраля дополнительные пошлины, "последует европейский ответ".

26 января у европарламентариев было запланировано голосование по поводу позиции ЕП в отношении отмены пошлин на американские промышленные товары - одного из ключевых пунктов соглашения, заключенного между Брюсселем и Вашингтоном минувшим летом. Однако, по данным газеты Politico, некоторые депутаты, разгневанные заявлениями Трампа, "не хотят, чтобы голосование состоялось, заморозив тем самым решение об отмене тарифов".

Как объявил в субботу Трамп через социальную сеть Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой".