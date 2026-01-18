ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пезешкиан предостерег врагов от нападения на верховного лидера страны

Президент Ирана отметил, что покушение на Али Хаменеи равносильно тотальной войне против республики
ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил правительства недружественных стран о начале войны в случае покушения на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Об этом политик написал в X.

"Нападение на Верховного лидера нашей страны равносильно тотальной войне против иранского народа", - говорится в посте.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава МИД республики Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 

