США изучают возможность предоставления убежища живущим в Британии евреям

Адвоката президента Соединенных Штатов Роберт Гарсон сообщил, что эти планы связаны со всплеском антисемитизма в королевстве

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность предоставить политическое убежище проживающим в Великобритании евреям из-за всплеска антисемитизма в королевстве. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на адвоката главы Белого дома Роберта Гарсона.

"Великобритания более не является безопасным местом для евреев. Я говорил с Госдепартаментом о том, следует ли президенту предложить британским евреям убежище в США", - сказал он. По словам Гарсона, который родился в Манчестере и переехал в США в 2008 году, в Великобритании у евреев "нет будущего".

При этом он возложил вину за рост антисемитизма в Соединенном Королевстве на премьер-министра Кира Стармера. "Кир Стармер закрыл глаза на антисемитизм. Премьер-министр позволил открытому антисемитизму стать регулярным явлением", - заявил Гарсон. Юрист высказал мнение, что демографические изменения могут привести к установлению шариатского права в Великобритании в скором времени.