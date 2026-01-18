Парламент Республики Сербской утвердил правительство нового созыва

В поддержку нового кабинета министров высказались 49 депутатов Народной скупщины

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Народная скупщина Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) большинством голосов утвердила правительство нового созыва во главе с Саво Миничем.

Как сообщило Радио и телевидение Республики Сербской, в поддержку нового кабинета министров высказались 49 народных избранников, 3 не стали голосовать. Всего на заседании при утверждении правительства присутствовал 51 депутат из 83 членов Народной скупщины.

Премьер Минич подал в отставку 15 января. Его кандидатура на пост главы кабинета министров была вновь выдвинута правящей партией "Союз независимых социал-демократов". Свои посты в правительстве сохранили 11 из 16 министров. В частности, выигравшего досрочные выборы президента Республики Сербской 23 ноября Синишу Карана сменил во главе министерства научно-технологического развития бывший декан философского факультета Университета Восточного Сараево Драга Мастилович.

"Благодарю членов парламента за оказанное доверие. Еще один политический шаг, который был неизбежен, был завершен в кратчайшие сроки. Мы продолжим нашу работу с утра. Перед нами стоят четкие цели и обязанности", - написал Минич в Х, также поздравив жителей Республики Сербской с праздником Крещения Господня.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).