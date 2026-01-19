Посол Ирана в РФ: январские заявления Трампа по стране провокационны и нелепы

Казем Джалали назвал также президента США "архитектором и исполнителем политики максимального давления и санкций"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поощрял насилие в Иране и при этом посылал нелепый и противоречивый сигнал о "защите иранского народа". Об этом заявил посол исламской республики в РФ Казем Джалали в аналитический статье, подготовленной для ТАСС.

"В те дни, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан встречался с членами Торговой палаты, бизнесменами и предпринимателями и принимал их на заседаниях кабинета министров, президент США посредством провокационных заявлений, политических посланий и публичных угроз поощрял насилие, поддерживал террористические группы, разжигал социальную нестабильность и пытался превратить мирные протесты в жестокие беспорядки", - констатировал дипломат.

Посол Ирана назвал президента США "архитектором и исполнителем политики максимального давления и санкций", который "посылает нелепый и противоречивый сигнал о "поддержке", "спасении" или "защите иранского народа".

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Говоря о ситуации в Иране, Трамп, в частности 10 января заявлял, что "Иран, возможно как никогда раньше, стремится к свободе. США готовы помочь". При этом он не исключал применение силы против исламской республики.

Полный текст статьи будет опубликован в 07:00 мск.