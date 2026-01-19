Посол Ирана в РФ: нарушения США Устава ООН ускорят их собственный упадок

Дипломат указал, что документ запрещает странам-членам организации применять силу или угрожать ее применением в своих международных отношениях "против территориальной целостности или политической независимости любого государства"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нарушения американской стороной основополагающих принципов международного права и Устава ООН ускорят упадок США. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в аналитический статье, подготовленной для ТАСС.

"С точки зрения международного права, дестабилизирующие действия коалиции унилатералистов подрывают Устав Организации Объединенных Наций, нарушают основополагающие принципы международного права и угрожают фундаментальным основам международного мира и безопасности. Поддерживая израильский режим "биологического кризиса", Соединенные Штаты неоднократно нарушают "правила игры", которые они когда-то сами же и создали. Эта тенденция, безусловно, ускоряет упадок американской "гегемонии", - отметил он.

Посол указал, что Устав ООН запрещает государствам-членам применять силу или угрожать ее применением в своих международных отношениях "против территориальной целостности или политической независимости любого государства". "Пункт 7 статьи 2 также категорически запрещает любое вмешательство в вопросы, которые в первую очередь находятся в пределах внутренней юрисдикции государства-члена", - подчеркнул Джалали.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.