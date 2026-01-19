INA: коалиция во главе с США вывела военных советников почти со всего Ирака

Они уже покинули авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар и штаб командования совместными операциями, и теперь оба объекта находятся под полным контролем иракских военных

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористическими группировками в воскресенье завершила вывод всех военных советников с баз на федеральной территории Ирака, за исключением автономного региона Иракский Курдистан. Об этом сообщило агентство INA со ссылкой на заявление Высшего военного комитета по окончании присутствия сил США в стране.

"Вывод советников международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) со всех военных баз и командных штабов в официальных федеральных районах Ирака завершен", - говорится в заявлении комитета, которое цитирует агентство. Последние советники уже покинули авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака и штаб командования совместными операциями, и теперь оба объекта находятся под полным контролем иракских военных. Вооруженные силы Ирака совместно с военными США продолжат работу по борьбе с ИГ в Сирии.

В комитете объявили о переходе Ирака к "двусторонним отношениями с США в области безопасности". Оно будет заключаться в военном сотрудничестве между двумя странами, а именно в поставках иракским силам оборудования и вооружений, а также в подготовке личного состава и проведении совместных учений и боевых операций.

В конце ноября 2025 года заместитель командующего объединенными операциями ВС Ирака генерал Кайс аль-Махмудауи сообщил, что контингент сил международной коалиции в Ираке, которыми руководят США, передислоцирован в четыре провинции автономного региона Иракский Курдистан на северо-востоке страны. Согласно договору между правительством Ирака и США, который вступил в силу в сентябре 2025 года, все силы, выступающие под флагом международной коалиции, должны быть выведены со всей иракской территории (включая Курдистан) до конца сентября 2026 года.

В 2014 году Вашингтон создал коалицию для борьбы с ИГ(организация признана в России террористической и запрещена) в Ираке и Сирии и начал операцию "Непоколебимая решимость". В июле 2025 года премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что власти страны ведут переговоры с членами коалиции для "перехода к двусторонним отношениям в сфере безопасности". В марте 2021 года иракские власти заявляли, что численность американских войск в республике не превышает 2,5 тыс. человек.