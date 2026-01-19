Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские военные сообщили, что атакуют в ответ на неоднократные нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о перемирии

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Израильские военные приступили к новой серии ударов по целям шиитской организации "Хезболлах" в южных районах Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на неоднократные нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по террористическим объектам "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в заявлении.