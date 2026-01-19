Команда Кличко опасается попыток Зеленского уволить его на фоне блэкаута

Как отмечает РБК-Украина, у мэра Киева есть "мощная европейская крыша"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Команда мэра Киева Виталия Кличко считает, что Владимир Зеленский попытается от него избавиться под предлогом блэкаута в украинской столице. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По его данным, Зеленский на фоне энергокризиса в Киеве в очередной раз поднял вопрос о том, как устроена система власти в столице. В команде Кличко опасаются, что текущий кризис может быть использован как повод для отстранения мэра. "По нашей информации, сейчас в команде [Зеленского] хотят использовать эту ситуацию, чтобы зарегистрировать петицию на сайте [Зеленского] об отстранении Кличко, собрать 25 тыс. подписей. И дальше якобы поддержать эту петицию, уволив и Кличко, и [главу столичной военной администрации Тимура] Ткаченко заодно", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в социальных сетях уже начала распространяться петиция, пока к Киевсовету, а не к Зеленскому, об отстранении мэра. В то же время собеседники агентства во власти признают, что у Кличко есть "мощная европейская крыша". "Самоуправление - это священная корова для европейцев, любые попытки "наступления на права общин" они сразу воспримут в штыки", - сказал один из членов правящей партии "Слуга народа".

Как пишет РБК-Украина, Киев остается в режиме экстренных отключений непрогнозируемой длительности. Ситуацию усугубляют многочисленные локальные аварии, связанные с перегрузкой оборудования во время коротких включений света. Двоевластие Кличко и поставленного Зеленским Ткаченко лишь осложняет ситуацию и приводит к перекладыванию ответственности друг на друга.

Конфликты между Кличко и Зеленским за последние годы вспыхивали неоднократно. Зеленский давно пытается сместить мэра, а Кличко заявляет о давлении на местное самоуправление. Энергокризис в Киеве спровоцировал новый виток конфликта, между ними произошла публичная перепалка.