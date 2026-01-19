Глава МИД Японии Мотэги скучает по хорошим отношениям с Лавровым

Тосимицу Мотэги поддерживал доверительные отношения с министром иностранных дел России

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги поддерживал хорошие и доверительные отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и скучает по этому. Японский депутат парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, который встречался с Мотэги перед своей поездкой в Россию в декабре 2025 года, рассказал ТАСС, что передал это замглавы МИД РФ Андрею Руденко.

"Министр иностранных дел Мотэги ранее поддерживал хорошие доверительные отношения с главой МИД Лавровым. [Он] всегда скучает по этому, и это я передал замглавы МИД Руденко", - сказал Судзуки.

По словам депутата, отношения между Японией и Россией сейчас в плохом состоянии, и именно поэтому он предпринимает усилия, чтобы поддержать их. "Говорят, что нынешние японско-российские отношения находятся в наихудшем состоянии со времен [Второй мировой] войны. Я думаю, что именно в такое время кто-то должен поддерживать эти отношения, поэтому я и посещал Россию три года назад, два года назад и в [декабре] прошлого года", - отметил Судзуки.

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра.

В конце декабря Судзуки посетил Москву. Генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара отмечал, что в Токио считают важным диалог с Россией, и подтвердил встречу Судзуки с Такаити, однако воздержался от комментариев по поводу содержания их беседы. Сам депутат сообщал, что глава кабмина в ходе разговора указала на важность отношений с РФ, передавало информационное агентство Киодо.