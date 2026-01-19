ЕК допускает разморозку своих пошлин против США

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл отметил, что это может произойти 7 февраля

© Sean Gallup/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что допускает разморозку 7 февраля ответных пошлин против США. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Срок заморозки ответных пошлин ЕС истекает 7 февраля (в соответствии с соглашением между главой Еврокомиссии и президентом США от июля 2025 года - прим. ТАСС). И если он не будет продлен, пошлины будут разморожены", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что под эти пошлины могут попасть товары и услуги на сумму в €92 млрд в год.