Politico: США хотят достичь мира на Украине, чтобы перезагрузить отношения с РФ

По словам эксперта Закари Пайкина, если Россия решит, что переговорный процесс на Украине стал невозможным, "боевые действия продолжатся, несмотря ни на что"

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. США со своими союзниками больше не могут в одиночку устанавливать правила игры на мировой политической арене, в связи с чем в их интересах перезагрузить отношения с РФ. В этой связи Вашингтон стремится урегулировать ситуацию на Украине, считает научный сотрудник программы "Большая стратегия" в американском Институте ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин.

"США вынуждены увеличить пространство для маневра в отношениях с другими крупными странами, принимая во внимание тот факт, что Вашингтон и его союзники больше не могут в одиночку устанавливать условия миропорядка. <...> Другими словами, США нужно перезагрузить отношения с Россией, - пишет Пайкин в колонке для газеты Politico. - Это задача, которая остается невыполнимой без урегулирования разногласий Москвы и Вашингтона вокруг Украины".

По словам эксперта, если Россия решит, что переговорный процесс на Украине стал невозможным, "боевые действия продолжатся, несмотря ни на что". "Возможно, до полного взаимного истощения, а возможно, произойдет эскалация конфликта настолько, что он будет серьезно угрожать европейской безопасности, - считает Пайкин. - В любом случае политические условия больше не будут способствовать перезагрузке [отношений] США и России. Именно поэтому [президент США Дональд] Трамп, несмотря на постоянные препятствия, остается полным решимости заключить мир на Украине".

Эксперт также считает, что европейские политики, реагируя на мирные инициативы Трампа по Украине, "упустили из виду главное". "Слишком часто блок (европейские политики - прим. ТАСС) пытался включить в переговоры "отравленные пилюли", пересекая красные линии России - например, предложение "коалиции желающих" разместить силы сдерживания на территории Украины", - пишет Пайкин. По его мнению, "отказ от компромиссов, необходимых для мира, станет для Европы серьезной упущенной возможностью", поскольку разрешение ситуации на Украине "позволит Киеву в конечном счете вступить в ЕС" и развивать сотрудничество с Западом в сфере безопасности, а европейские страны смогут "самостоятельно стать ведущими гарантами безопасности на континенте".

Тем не менее в последнее время наблюдаются "некоторые обнадеживающие знаки", пишет Пайкин. "Последнее предложение коалиции о многонациональных силах не содержит условий о размещении боевых частей на территории Украины", что указывает на возможность достижения соглашения о гарантиях безопасности, по мнению эксперта, приемлемого для Москвы.