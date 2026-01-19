Чехия не будет продавать Украине самолеты для борьбы с беспилотниками

Премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что у страны нет других истребителей

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Чехия не продаст Украине легкие учебно-боевые самолеты L-159 для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

"Самолеты недоступны [для продажи]. У нас нет других", - приводит агентство Reuters его слова.

16 января чешский президент Петр Павел предложил Киеву купить несколько L-159. Впоследствии информационное агентство ČTK сообщило, что входящее в действующую правительственную коалицию Чехии политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") выступило против продажи самолетов Украине.