Турция надеется, что Иран решит возникший кризис путем диалога

Анкара призвала все заинтересованные стороны к дипломатии

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Турция надеется, что власти Ирана разрешат возникший кризис путем диалога и дипломатии. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

"Мы верим, что наши иранские братья преодолеют этот полный ловушек период. Турция изначально придерживается принципиальной позиции. По нашему мнению, решение проблем Ирана должно быть найдено за столом переговоров. Мы призываем все заинтересованные стороны к дипломатии. Мы будем и впредь противостоять любым попыткам, которые могут привести наш регион к хаосу", - сказал Эрдоган.