Турция продолжит поддержку Сирии в борьбе с терроризмом

Анкара не оставит сирийский народ в одиночестве, подчеркнул турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не прекратит поддерживать Сирию в ее борьбе с терроризмом и усилиях по обеспечению единства.

"Как страна, которая является братом, соседом и другом сирийского народа в трудные времена, мы и впредь не допустим попыток подорвать обстановку. Принцип "одно государство, одна армия" является необходимым условием обеспечения стабильности в Сирии. Турция полностью поддерживает любые шаги по установлению и укреплению этого принципа. Она всегда будет поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом, не оставит ее народ в одиночестве", - заявил Эрдоган по итогам заседания правительства в Анкаре.

Он указал, что проведенная ВС Сирии операция против курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) "заслуживает всяческого уважения".

"Несмотря на провокации со стороны вооруженных группировок, оккупировавших север Сирии, армия успешно справилась с задачей. Она тщательно избегала действий, которые могли бы привести к несправедливым последствиям. Сирийское правительство благодаря переговорам разрешило проблему с минимальным ущербом и максимальной пользой для обеспечения прочного мира, спокойствия и стабильности в стране", - отметил Эрдоган.

"Сирийский народ с большим воодушевлением воспринял вчерашнее соглашение о перемирии. Кадры, поступающие из Алеппо, Ракки, Дейр-эз-Зора и других сирийских городов, также свидетельствуют о стремлении сирийского народа к миру", - сказал он.

18 января президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль переходного правительства Сирии. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.