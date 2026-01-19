В Раде усомнились в реализации наступательных планов Сырского

Депутат Дмитрий Разумков отметил, что украинская армия испытывает ощутимый дефицит личного состава

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков выразил сомнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут реализовать наступательные операции, озвученные главнокомандующим Александром Сырским.

В частности, Разумков сообщил, что каждый день следит за линией фронта через электронные ресурсы, где отображаются постоянные потери Украиной территорий.

"Ну вот я <...> каждый день смотрю: минус 8, минус 15, минус 40 кв. км мы теряем каждый день. <...> Может, я как-то не понимаю. Вы удержать территорию не можете, а вы собрались наступать. Это как? Ну как это работает? Какими силами?" - сказал он в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

В продолжение Разумков отметил, что украинская армия испытывает ощутимый дефицит личного состава.

"Дефицит колоссальный людей в Вооруженных силах Украины. Порядка 300 тыс. в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС). И в розыске я не знаю сколько, но думаю, что под миллион, может, больше уже людей, которые находятся в розыске", - подытожил он.

Ранее Сырский в интервью одному из украинских изданий заявил, что ВСУ находятся в обороне, однако в будущем планируется переход в наступление.