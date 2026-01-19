Мадагаскар рассматривает возможность стать партнером БРИКС

Президент на переходный период Микаэль Рандрианирина отметил, что тему поднимали во время его визита в минувшие выходные дни в ЮАР

ХАРАРЕ, 19 января. /ТАСС/. Мадагаскар может в ближайшее время стать страной - партнером БРИКС, причем не исключено, что это произойдет на предстоящем саммите объединения в Индии. С таким заявлением выступил президент восточноафриканской республики на переходный период Микаэль Рандрианирина, отметив, что тема поднималась во время его визита в минувшие выходные дни в ЮАР.

"Президент ЮАР [Сирил Рамапоса] согласился на нашу просьбу способствовать тому, чтобы Мадагаскар стал государством - партнером БРИКС", - сказал Рандрианирина в эфире телекомпании TVM.

По его словам, он, как ожидается, примет участие в саммите БРИКС в Индии, который намечен на июнь.

Мадагаскар может стать четвертой африканской страной - партнером БРИКС наряду с Алжиром, Нигерией и Угандой.

14 октября 2025 года Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) республики проголосовала за отстранение от власти президента Андри Радзуэлины в связи с его отсутствием в стране. Высший конституционный суд поддержал это решение и предложил военным во главе с Рандрианириной взять власть в свои руки. 17 октября Рандрианирина был приведен Высшим конституционным судом к присяге в качестве президента на переходный период.