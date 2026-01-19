В Турции опровергли утверждения об освобождении боевиков ИГ в Сирии

Анкара вела самую ожесточенную борьбу против ИГ в регионе и нанесла этой террористической организации самый мощный удар, заявили в Центре по борьбе с дезинформацией

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям администрации турецкого президента опроверг сообщения о том, что в Сирии якобы при поддержке Турции были освобождены боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Утверждение о том, что сирийская армия при поддержке Турции освободила террористов из ИГ во время событий в Сирии, совершенно безосновательно. Всем известно, что Турция - это страна, которая вела самую ожесточенную борьбу против ИГ в регионе и нанесла этой террористической организации самый мощный удар", - говорится в заявлении ведомства.

Управление также призвало "игнорировать подобные необоснованные утверждения".