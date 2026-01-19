The Spectator: Британия ежегодно будет терять до $20 млрд при введении пошлин США

Согласно изданию, если глава американской администрации Дональд Трамп введет тарифы в размере 10%, то ущерб для экономики королевства составит $8 млрд

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Великобритания будет ежегодно терять от £6 млрд до £15 млрд (от $8 млрд до $20 млрд) в случае, если администрация президента США Дональда Трампа введет пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщил журнал The Spectator со ссылкой на подсчеты Британских торговых палат (BCC).

Согласно изданию, если глава американской администрации введет тарифы в размере 10%, то ущерб для экономики королевства составит £6 млрд в год. Если же пошлины будут установлены на уровне 25% с июня, то они будут обходиться британской экономике в £15 млрд в год.

Ранее Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.