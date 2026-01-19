Британия вдвое увеличит свою военную группировку в Норвегии

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Великобритания в два раза увеличит число своих военнослужащих, дислоцированных в Норвегии. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

"На протяжении более чем 50 лет Королевская морская пехота проводит тренировки в норвежской Арктике. Однако мы увеличиваем свои обязательства и удваиваем число морпехов там с 1 тысячи до 2 тысяч за три года", - отметила она.

Купер добавила, что британская сторона планирует принять участие в серии военных учений в Северной Атлантике и на Крайнем Севере в течение 2026 года.

База Кэмп-Вайкинг Королевской морской пехоты Великобритании появилась в норвежском Заполярье в марте 2023 года, став основным центром размещения и подготовки британских сил в Арктике на ближайшие 10 лет. Она находится на территории поселка Эвербигд, расположенного в 40 км от базы норвежских ВВС в Бардуфоссе, где дислоцировано вертолетное подразделение британских коммандос. Расстояние от базы Кэмп-Вайкинг до норвежско-российской границы превышает 700 км.

Норвегия много десятилетий позволяла британским военнослужащим проходить подготовку на своей территории в условиях крайне низких зимних температур. В 2018 году правительство Великобритании приняло решение разместить в Северной Норвегии на ротационной основе около тысячи морских пехотинцев и спецназовцев с тем, чтобы те постоянно присутствовали в регионе в течение как минимум 10-летнего периода. В Лондоне это решение связали с усилением российского военного присутствия в Арктике и якобы растущей активностью подводных лодок РФ в высоких широтах.