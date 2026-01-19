Таубер: Санду и ее партия навязывают Молдавии ложный выбор между СНГ и ЕС

Разрыв отношений с СНГ может ударить по тысячам людей, отметила исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа"

Президент Республики Молдова Майя Санду © Yoan Valat, Pool via AP

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности навязывают Молдавии ложный выбор между СНГ и Европейским союзом. Об этом заявила исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер, комментируя решение о выходе страны из СНГ, которое анонсировал вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой.

"Маразматичная власть окончательно выводит Молдову из СНГ. Без дискуссий. Без объяснений. Без мнения людей. Нас снова ставят перед фактом. Прикрываются "европейским курсом" и сжигают мосты. Возникает вопрос: статус кандидата в ЕС запрещает любые другие форматы международного сотрудничества?" - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, "СНГ - это не лозунги, а конкретные соглашения и реальные деньги в экономике", "это трудоустройство, экспорт, признание документов, логистика, рынки, гуманитарные и социальные проекты". "Разорвать эти отношения - ударить по тысячам судеб: фермерам, предпринимателям, трудовым мигрантам и их семьям", - подчеркнула Таубер.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом Попшой уточнил, что Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках Содружества.