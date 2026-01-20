Politico: ЕС оказался в ловушке из-за отказа от российского газа

Страны Европы встревожены стремительным ростом энергетической зависимости от США, сообщило издание

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Страны ЕС встревожены стремительным ростом энергетической зависимости от США после отказа от российского газа. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что использование американского сжиженного природного газа (СПГ) задумывалось как безопасная альтернатива поставкам из РФ, но на фоне угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и последовавшему трансатлантическому кризису энергетическая устойчивость Европы "уже не гарантирована".

По информации Politico, Евросоюз импортирует на данный момент четверть своего газа из США, и это цифра будет расти по мере поэтапного введения полного запрета на импорт российского газа в страны ЕС.

Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, сказал изданию, что "в мире есть и другие источники газа помимо США", но риск прекращения поставок после потенциального вторжения в Гренландию "следует учитывать".