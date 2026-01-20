Макрон предложил Трампу провести встречу G7 в Париже с участием России

Президент США показал сообщение французского лидера в Truth Social

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу "Группы семи" (G7) и пригласить к участию российскую сторону.

"Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских", - говорится в сообщении. Макрон также предложил Трампу поужинать вместе в столице Франции перед отбытием американского лидера в США.

Макрон назвал Трампа "другом" и отметил, что их позиции по Сирии абсолютно совпадают, а также, что они "могли бы сделать великие дела" в связи с иранским вопросом. Однако французский президент подчеркнул, что не понимает, что Трамп намерен делать с Гренландией.