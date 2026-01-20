Афросоюз поздравил президента ЦАР с переизбранием

Организация также высоко оценила прогресс страны в восстановлении и развитии

НАЙРОБИ, 20 января. /ТАСС/. Африканский союз поздравил президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадеру с победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года, и высоко оценил прогресс, достигнутый страной в области восстановления и развития. Об этом говорится в заявлении председателя Комиссии АС Махамуда Али Юсуфа.

Как отмечается в документе, АС "высоко оценивает значительный прогресс, достигнутый ЦАР под руководством главы государства в областях безопасности, постконфликтного восстановления и устойчивого экономического развития, включая <...> реализацию процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции вооруженных групп, а также распространения государственной власти на все большую часть национальной территории". "Эти достижения являются частью реализации Политического соглашения о мире и примирении в ЦАР и отражают решимость властей устойчиво укреплять мир и стабильность", - подчеркнул Юсуф.

Комиссия АС "готова оказывать поддержку ЦАР в тесном сотрудничестве с региональными и международными партнерами, чтобы страна могла в полной мере реализовать свой потенциал на благо мира, развития и благополучия своего народа", заверил он.

Днем ранее Конституционный суд ЦАР подтвердил победу Туадеры на выборах и его переизбрание на третий срок. Туадера уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет.