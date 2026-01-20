Британия в ответ на критику Трампа заявила, что не поступится нацбезопасностью

Официальный представитель премьера Великобритании в ответ на слова президента США по поводу передачи Диего-Гарсии Маврикию отметил, что эта сделка гарантирует функционирование совместно американо-британской базы на острове в течение жизни нескольких поколений

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Соединенное Королевство не пойдет на компромиссы в вопросах своей национальной безопасности. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ответ на критику президента США Дональда Трампа по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию.

"Великобритания никогда не поступится своей национальной безопасностью. Мы сделали так, потому что база на [острове] Диего-Гарсия находилась под угрозой после того, как судебные решения ослабили нашу позицию и не позволили бы использовать ее в будущем так, как было задумано", - говорится в распространенном заявлении.

Представитель Стармера, слова которого приводит телеканал Sky News, заявил, что эта сделка "гарантирует функционирование совместно американо-британской базы на Диего-Гарсия в течение жизни нескольких поколений". Он также добавил, что это решение Лондона было публично поддержано США, Австралией, другими членами разведывательного альянса "Пять глаз" (Австралия, Великобритания, Канада, США, Новая Зеландия) и "ключевыми международными партнерами, включая Индию, Японию и Южную Корею".

Ранее Трамп назвал передачу острова Маврикию актами "огромной глупости" и "абсолютной слабости".

Диего-Гарсия - крупнейший остров-атолл архипелага Чагос в Индийском океане. Чагос входил в состав одной британской колонии с остальной частью Маврикия, однако в 1965 году Великобритания вывела архипелаг в отдельную административную единицу. Маврикий три года спустя обрел независимость, но Чагос так и остался во владении Великобритании. В 1966 году США арендовали остров Диего-Гарсия и построили на нем авиабазу, а все 1,5 тыс. жителей архипелага были депортированы. В 2017 году Маврикий обратился в ООН и добился того, чтобы Международный суд ООН выдал экспертное заключение по данному вопросу. В феврале 2019 года было получено такое заключение в пользу Маврикия. В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос.