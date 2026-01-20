Президент Казахстана назвал дикими преступления, связанные с похищением невест

Касым-Жомарт Токаев отметил, что такие преступления наносят ущерб репутации нации

АСТАНА, 20 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя резонансное убийство молодой женщины в Шымкенте, назвал дикими преступления, связанные со сталкингом (преследованием), а также похищением невест. По словам президента, такие преступления наносят ущерб репутации нации.

"Похищение невесты - это похищение человека. Это грубое, дикое преступление, наносящее ущерб репутации нашей нации. Такой жестокости нельзя допускать ни при каких обстоятельствах", - сказал он, выступая на заседании Национального курултая (консультационно-совещательного органа) в Кызылорде. Трансляция мероприятия велась в пресс-центре в Астане.

В связи с общественным резонансом Токаев поручил МВД и Генпрокуратуре проверить работу полиции в Шымкенте, отметив, что убийство потрясло всю страну.

21-летняя студентка Нурай Серикбай была найдена мертвой в Шымкенте 11 января. По данным республиканских СМИ, по подозрению в убийстве женщины был задержан ее знакомый, который до этого преследовал ее. Токаев в своем выступлении отметил, что был установлен факт систематического преследования студентки со стороны подозреваемого, а также угроз.

Ранее Токаев уже высказывался о преступлениях в отношении женщин, в 2024 году он называл "вопиющим мракобесием" попытки похищения невест в республике. В 2025 году в Казахстане были приняты изменения в законы, согласно которым за сталкинг - навязчивое преследование без применения насилия - суд может назначить до 200 часов общественных работ или арест до 50 суток. Также в Уголовный кодекс была введена статья за принуждение к браку, по которой могут назначить наказание до 10 лет колонии.