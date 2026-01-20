Орбан отверг идеи венгерской оппозиции по поводу отказа от нефти и газа из РФ

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что это не вопрос вкуса или желания

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 20 января. /ТАСС/. Венгрия не может обойтись без нефти и газа из России, которые по-прежнему являются для нее самыми дешевыми и надежными источниками энергии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя планы оппозиции отказаться от российских энергоносителей в случае победы на парламентских выборах.

Глава правительства напомнил, что продолжает борьбу за то, "чтобы Венгрия не была отрезана от российских источников энергии". "Это не вопрос вкуса или желания. Мы делаем это, потому что речь идет о самых дешевых и важных источниках энергии для Венгрии. Если не будет российского газа, не будет и снижения коммунальных платежей. Если не будет российской нефти, цена на бензин подскочит. Можно бесконечно рассуждать о загадочных технических решениях, но это факты", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее бывший сотрудник транснациональной нефтегазовой компании Shell Иштван Капитани, ставший экономическим советником оппозиционной партии "Тиса", заявил в интервью телеканалу ATV о необходимости отказа Венгрии от российских энергоносителей.

"Теперь мы знаем, зачем его прислали: чтобы реализовать планы, разработанные в Брюсселе", - заметил по этому поводу Орбан.

Правительство Венгрии неоднократно отмечало, что пока не может обойтись без российских энергоносителей, но продолжает курс на диверсификацию маршрутов и источников поставок. При этом подчеркивалось, что диверсификация не означает отказа от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами. Будапешт не поддерживает план Еврокомиссии, предусматривающий прекращение поставок энергоносителей из России к концу 2027 года. Венгрия по-прежнему получает большую часть нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", а газа - по "Турецкому потоку" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. Как отмечал глава МИД Петер Сийярто, в 2025 году в Венгрию из России поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров природного газа.

Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, назначены на 12 апреля. Возглавляемая Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - ведут борьбу с оппозиционной "Тисой". Ее лидером является бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства Евросоюза.