Генерал НАТО Гринкевич назвал проблему Гренландии политической, а не военной

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе отметил, что профессиональные военные не вмешиваются в политику

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 20 января. /ТАСС/. Гренландия - политическая, а не военная проблема. Это заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в ходе пресс-конференции в командовании многонационального корпуса НАТО "Юго-Восток" в Сибиу, которая транслировалась онлайн на странице румынского военного ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Проблема Гренландии - политическая, а на военном уровне мы сосредоточиваемся на том, на чем мы сосредоточивались всегда, - сдерживать и защищать альянс против любых угроз, - сказал он. - Все главы оборонных ведомств, с которыми я разговаривал в обычном режиме, [сказали, что] не было никаких изменений в выполнении нашей миссии". "Профессиональные военные не вмешиваются в политические дела", - добавил Гринкевич.

Начальник Штаба обороны Румынии генерал Георгицэ Влад, отвечая на вопрос журналиста о том, как могут быть защищены исключительные экономические зоны Румынии в Черном море, отметил, что "с правовой точки зрения, пятая статья Североатлантического договора не может быть приведена в действие для защиты исключительных экономических зон". "Но это не значит, что мы не обороняемся в зонах ответственности, - добавил он. - Убежден, что в подобной ситуации у нас будет много партнеров и союзников для защиты наших национальных интересов".

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе посетил также Национальный центр общевойсковой подготовки "Джетика" в Чинку (уезд Брашов). В понедельник он встретился в президентом Никушором Даном, премьер-министром Илие Боложаном и руководством Минобороны Румынии.