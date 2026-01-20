Шор: выход Молдавии из СНГ станет очередным шагом к уничтожению страны

Это продолжение разрыва экономических связей, считает молдавский оппозиционер

Редакция сайта ТАСС

Председатель молдавской партии "Шор" Илан Шор © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) станет продолжением политики Кишинева по разрыву экономических связей и очередным шагом к уничтожению страны. Об этом заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.

"Если говорить об этом шаге, это очередной шаг к уничтожению Республики Молдова. Выход из СНГ - это в первую очередь продолжение разрыва экономических связей", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что страна начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений с СНГ - Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения, - что позволит ей де-юре выйти из состава Содружества. При этом, по его словам, де-факто участие в организации было приостановлено Кишиневом еще раньше.