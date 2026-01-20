Шор назвал слова Санду о присоединении Молдавии к Румынии поводом для импичмента

Молдавский оппозиционный политик считает, что заявления президента республики также "тянут" на измену родине и уголовную статью

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Слова президента Молдавии Майи Санду о том, что она поддержала бы присоединение своей страны к Румынии, тянут на импичмент и уголовную статью за измену родине. Об этом заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор в эфире телеканала "Россия-24".

"Президент - это гарант суверенитета и территориальной целостности в любом государстве. Объявление, которое сделала Майя Санду, в любой цивилизованной стране тянет на измену родине, на уголовную статью с достаточно большим сроком. Понятно, что пока она президент, ее никто не тронет, но мы видели уже много случаев в истории, когда все менялось. Кроме того, ее заявление - прямой повод для импичмента президента", - сказал он.