Шор заявил, что его команда не будет участвовать в выборах главы Гагаузии

Молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в автономии, заявил молдавский оппозиционный политик

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что его команда не будет участвовать в выборах в Народное собрание Гагаузии 22 марта из-за ситуации с арестом и приговором главе автономии Евгении Гуцул.

"Наша команда не будет принимать участие в этих выборах. Мы считаем, что эти выборы неправильные, потому что то, как поступили с Евгенией Гуцул - это беззаконно и беспредельно. Сегодня в Гагаузии есть избранный башкан Евгения Гуцул, которая отстаивала интересы и улучшила жизнь граждан, за что ее и посадили в тюрьму", - сказал он.

"Молдавские власти будут пытаться узурпировать власть в Гагаузии, поэтому мы не будем участвовать, потому что есть законно избранный башкан, которого посадили в тюрьму", - отметил Шор.