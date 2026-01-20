Шор: Молдавия стала практически страной-банкротом

В стране объективно стало невыносимо жить, заявил молдавский оппозиционер

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ситуация в экономике Молдавии за годы правления президента Майи Санду стала критической, страна находится на грани самоуничтожения. Об этом заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.

"Молдова - страна, которая находится на грани самоуничтожения. Потому что ситуация критическая и в социальной, и в экономической сфере. Молдова - практически страна банкрот. Молдова сегодня находится под тотальным внешним управлением. <...> В стране объективно жить стало невыносимо", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Политик добавил, что за последние шесть лет население страны стало жить в разы хуже: цены на газ выросли в шесть раз, на электричество - в четыре раза. В стране сильная инфляция, а экономически активное население выезжает за рубеж.