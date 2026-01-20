В Тунисе из-за вызванных дождями наводнений погибли четыре человека

На североафриканскую страну обрушились сильнейшие за 70 лет ливни

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

ТУНИС, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в Тунисе в результате наводнений, вызванных сильнейшими за последние 70 лет проливными дождями. Об этом сообщили в службе гражданской обороны североафриканского государства.

Все случаи смерти пришлись на город Монастир в восточной части страны. В одноименной провинции, а также в Бизерте и Тунисе был объявлен красный уровень опасности, передает радиостанция Mosaique FM. По всей стране было проведено свыше 100 операций по эвакуации транспортных средств, застрявших на затопленных дорогах. Команды спасателей продолжают реагировать на призывы о помощи. Президент республики Каис Саид отдал распоряжение вооруженным силам страны принять участие в ликвидации последствий.

В некоторых провинциях было приостановлено движение общественного транспорта, в том числе железнодорожного, частично перекрыты дороги, во многих городах, включая столицу, были отменены занятия в общеобразовательных учреждениях.

Проливные дожди, вызванные морскими грозами, начались в Тунисе 19 января и не прекращаются до настоящего момента. Национальный институт метеорологии сообщил, что за последние 24 часа выпало беспрецедентное количество осадков, превысившее рекордный показатель 1950 года.